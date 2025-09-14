Desde el 15 de septiembre, bonaerenses de 15 a 59 años podrán vacunarse contra el dengue en todos los municipios. El trámite es gratuito y digital.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció la ampliación de su campaña de vacunación contra el dengue, que desde este lunes 15 de septiembre estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años, residan en el municipio bonaerense que residan, hayan tenido o no la enfermedad.

La medida se enmarca en la segunda etapa del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”, y busca reforzar la estrategia de inmunización en una franja etaria considerada de riesgo por la cantidad de casos registrados en el último verano.

Turnos y vacunación gratuita

Para acceder a la dosis será necesario registrarse en la plataforma Mi Salud Digital, desde donde se asignará por correo electrónico un turno con día, horario y lugar de vacunación.

En esta primera etapa de ampliación se otorgarán 22.100 turnos a quienes ya se habían inscripto previamente, pero quedaron fuera de la población objetivo inicial, que incluía únicamente a jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que ya habían transitado la enfermedad.

La campaña se sostiene con la compra de 500.000 dosis realizadas por el gobierno bonaerense, que se irán distribuyendo a medida que se complete la producción y entrega del insumo.

Vacunatorios en toda la Provincia

Una vez confirmado el turno, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados en los 135 municipios de la Provincia, donde se aplicará la vacuna de manera gratuita y sin necesidad de orden médica.

El listado de vacunatorios disponibles puede consultarse en la web oficial: gba.gob.ar/vacunacion.

Una herramienta clave frente a la circulación viral

La ampliación de la vacunación se suma a las campañas de prevención y descacharrado que ya se vienen realizando en distintos municipios. Autoridades sanitarias destacan que la inmunización busca reducir el impacto de la enfermedad en los próximos meses, cuando aumentan los contagios debido a la llegada de temperaturas más cálidas y la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

Según datos de la cartera de Salud, en la última temporada la provincia de Buenos Aires registró cifras récord de casos confirmados de dengue, lo que aceleró la decisión de ampliar la cobertura de la vacuna a toda la población de 15 a 59 años.

Con esta medida, la Provincia busca fortalecer la prevención en todo el territorio y garantizar el acceso equitativo a una herramienta sanitaria clave.

