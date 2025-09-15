Desde este lunes 15 de septiembre y hasta el domingo 21, San Clemente del Tuyú es escenario de la Semana por la Paz: Ciclo de Jornadas de Reflexión por la Paz, organizada por la Municipalidad de La Costa en conmemoración del Día Internacional de la Paz. Las actividades se realizan mayormente en el Balneario Costa Maluco (Av. Costanera 1300 esquina calle 50).

El ciclo propone conversatorios y encuentros temáticos que abordarán la paz desde distintas dimensiones: educación, religiones, arte, comunicación, familia, salud, alimentación, medio ambiente, geopolítica, psicología, deporte y turismo, entre otras. Cada jornada se desarrollará entre las 14 y las 18 horas, con módulos de aproximadamente 40 minutos.

La apertura será el lunes 15, con la presentación de la Embajadora por la Paz, Marta L. Formichella, junto a invitados especiales. A lo largo de la semana, se realizarán paneles, exposiciones artísticas y musicales, debates, experiencias comunitarias y propuestas interdisciplinarias.

El cierre está previsto para el domingo 21, coincidiendo con el Día Internacional de la Paz y la llegada de la primavera, con una jornada de conmemoración en un espacio público que incluirá un Stand por la Paz, entrega de materiales elaborados durante la semana, sorteos de arte y actividades comunitarias abiertas. Prensa La Costa

El objetivo de estas jornadas es propiciar un espacio plural de reflexión y construcción colectiva, indagando en las distintas formas de expresión de la paz en la vida social y comunitaria, y generar herramientas que trasciendan lo local. Actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Comunicación con Marta Formichella, embajadora para la paz en RN.

