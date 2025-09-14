Liliana Ledesma, mamá de Lucas Vilar, compartió un emotivo mensaje tras la clasificación de su hijo al Mundial de Ciclismo 2025 en Chile.

La clasificación del ciclista Lucas Vilar al Mundial de Ciclismo de Pista 2025 en Santiago de Chile no solo generó orgullo en el deporte argentino, sino también una profunda emoción en su familia.

Su mamá, Liliana Ledesma, compartió en redes sociales un mensaje conmovedor recordando la lucha de su hijo desde que nació hasta llegar a representar a la Argentina y al Partido de La Costa en una cita internacional.

En el posteo expresó: “Cómo les explico lo que siento en este momento, cómo explico que desde que nació luchó para salir adelante y no es exagerar, tuvo que pelear por su vida, era tan chiquito que cabía en una mano, pero tan fuerte que le ganó al destino”.

A lo largo del relato, Ledesma recordó los primeros pasos de Lucas con la bicicleta: “Todavía me cuesta soltarlo y que ande sin rueditas, por miedo a que se lastime, ahora ya un hombre que tiene fuerza para llevar la Bandera Argentina y de La Costa por el mundo y no tiene miedo, él soñó que podía y pudo”.

La publicación, que mezcla orgullo y ternura, cerró con un mensaje íntimo: “Te amo hijo y te extraño, pero solo con saber que estás feliz a mí me alcanza”.

El mensaje rápidamente recibió mensajes de apoyo de vecinos de Mar de Ajó y del Partido de La Costa, que siguen con entusiasmo el camino de Vilar rumbo al Mundial.

