14 de septiembre de 2025

Los detalles de Poné Pausa 2025

2 horas atrás 0

Ya está abierta la inscripción para participar de una nueva edición del concurso Poné Pausa, dirigido a estudiantes de nivel secundario del Partido de La Costa.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de La Costa a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, propone la realización de cortometrajes de ficción de hasta 3 minutos de duración, con la opción de sumar también un afiche digital publicitario.

En este marco, Pablo Parra, desde el Area de Inclusión Artística habló en RN.

Dale play:

Para más información, consultar el reglamento o completar la inscripción, se debe ingresar a http://www.ponepausa.com.ar.

