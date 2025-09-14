Los detalles de Poné Pausa 2025

Ya está abierta la inscripción para participar de una nueva edición del concurso Poné Pausa, dirigido a estudiantes de nivel secundario del Partido de La Costa.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de La Costa a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, propone la realización de cortometrajes de ficción de hasta 3 minutos de duración, con la opción de sumar también un afiche digital publicitario.

En este marco, Pablo Parra, desde el Area de Inclusión Artística habló en RN.

Para más información, consultar el reglamento o completar la inscripción, se debe ingresar a http://www.ponepausa.com.ar.

