Se realizaron los exámenes de taekwondo en seis filiales de la zona sur del Partido de La Costa. Hubo 102 nuevas graduaciones GUP.

El taekwondo del Partido de La Costa celebró este fin de semana el cierre de los exámenes de la zona sur, correspondientes a mediados de año 2025. En total, se concretaron 102 nuevas graduaciones GUP, según informó el maestro Walter Marino a través de sus redes sociales.

Las instancias de evaluación se realizaron en las siguientes filiales:

Fomento La Lucila del Mar : Maestra Wanda Álvarez , Maestra Mica Trinidad Marino Garizoain .

: Maestra , Maestra . Fomento San Bernardo : Profesor Ezequiel Prette .

: Profesor . Instituto Libertador : Profesor Joel Sarmiento .

: Profesor . Escuela Municipal Mar de Ajó : Maestro Walter Marino .

: Maestro . Club Social Mar de Ajó : Maestro Walter Marino .

: Maestro . Centro Español Kids : Profesor Agustín Cox .

: Profesor . Centro Español Preinfantiles : Profesora Valeria Caravaggio .

: Profesora . Centro Español Infantiles y Cadetes: Maestro Walter Marino, Profesor Agustín Cox.

Durante la jornada estuvieron presentes referentes del taekwondo local, entre ellos el Maestro Gabriel Krause, presidente de la Asociación de Taekwondo del Partido de La Costa, y el Maestro Walter Marino, director del Centro Español de Mar de Ajó y coordinador de los centros de enseñanza de la zona sur.

Desde la organización destacaron: “Felicitamos a todos los profesores que llevan adelante cada filial con mucho compromiso y dedicación, y a las familias por siempre acompañar en el proceso a cada alumno”.

El evento ratificó el crecimiento sostenido del taekwondo en el distrito y la importancia de la formación de nuevas generaciones en la disciplina.

