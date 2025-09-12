Vuelve la muestra «Embarcados en un Viaje Anticolonial»

«Embarcados en un Viaje Anticolonial» es una propuesta artística que, a través de una exposición de obras de 30 artistas, busca reflexionar sobre el pasado colonial y celebrar la diversidad cultural.

La misma se organizó en varias ediciones en el Partido de La Costa por la cooperativa La Minga de Mar como principal organizadora y vuelve este 2025 a la Carabela de Santa Teresita.

En este marco, Antonieta Chinellato, marcó todos los detalles en el aire de Radio Noticias.

