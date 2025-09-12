«Cronopios» lleva su show a «Lo de Juan y Emi»

El próximo sábado 13 de septiembre, las puertas del espacio cultural “Lo de Juan y Emi” en la calle 37 N° 737 de Santa Teresita, se abren para disfrutar de una velada llena de boleros, valses y grandes intervenciones artísticas.

El espectáculo estará a cargo de Cronopios, una banda costera integrada por Facundo Fernández en la voz, Daniel Petruk en guitarra, Hernán ”Cuervo” Alvarez con la percusión, Cristian Jara en bajo y voz, y Darío Russo en percusión.

En este contexto, Fernández habló en Radio Noticias.

La entrada es a la gorra y para consultas y/o reservas es necesario comunicarse al 2246-407301.

