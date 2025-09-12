Lucas Vilar hace historia | Clasificó al Mundial de ciclismo tras 30 años sin argentinos en velocidad

El ciclista costero Lucas Vilar se clasificó al Mundial de ciclismo en Chile. Es el primer argentino en 30 años en velocidad individual.

El ciclista Lucas Vilar, oriundo del Partido de La Costa, consiguió la clasificación al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputará en Santiago de Chile entre el 22 y el 26 de octubre.

Con este logro, Vilar se convierte en el primer argentino en 30 años en obtener un lugar en las pruebas de velocidad individual. La última vez había sido en 1995, cuando Gabriel “Lobito” Curuchet participó en el Mundial de Bogotá.

En diálogo tras conocerse la confirmación oficial, Vilar expresó: “La verdad que tener esta clasificación se vive como una victoria. Lo estuve buscando hace mucho tiempo y hoy ya estoy entre los mejores 30 del mundo”.

Actualmente ubicado en el puesto 25 del ranking mundial, el ciclista costero competirá en las pruebas de velocidad individual, keirin y kilómetro individual.

Un camino de esfuerzo

El deportista recordó que la preparación comenzó en febrero, durante las competencias en Turquía, y que el proceso fue largo: “El año fue duro, con muchos viajes y competencias, pero todo el sacrificio tuvo su recompensa”, afirmó desde Suiza, donde continúa entrenando.

Sobre el significado histórico de la clasificación, Vilar destacó: “Hace 30 años que Argentina no tiene un representante en velocidad. Tengo el honor de ser el primero después de un gran ciclista como Gabriel Lobito, olímpico en Barcelona 92”.

El Mundial de Santiago de Chile será su mayor desafío hasta ahora y lo posiciona dentro de los ciclistas de élite del país y del mundo.

Dale play a la comunicación de RN con Gustavo Leiva, Subsecretario de Deportes y con Marcelo Vilar, padre de Lucas:

