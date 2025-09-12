Se desarrolla una nueva edición de Mar de Lápices

El Instituto Superior de Formación Docente N.° 186 de Santa Teresita es sede de la 11.ª edición de Mar de Lápices, una jornada abierta a toda la comunidad que invita a mantener viva la memoria histórica, promover la reflexión y celebrar la participación artística y educativa

Con actividades culturales, educativas y artísticas, el evento busca que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido, reflexionen sobre nuestra historia reciente y fortalezcan el compromiso con los valores de Memoria, Verdad y Justicia, para que el terrorismo de Estado no vuelva a repetirse.

Desde la organización, Alejandra Heredia marcó detalles en RN.

Dale play:

Compartir