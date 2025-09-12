12 de septiembre de 2025

Se desarrolla una nueva edición de Mar de Lápices

2 horas atrás 0

El Instituto Superior de Formación Docente N.° 186 de Santa Teresita es sede de la 11.ª edición de Mar de Lápices, una jornada abierta a toda la comunidad que invita a mantener viva la memoria histórica, promover la reflexión y celebrar la participación artística y educativa

Con actividades culturales, educativas y artísticas, el evento busca que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido, reflexionen sobre nuestra historia reciente y fortalezcan el compromiso con los valores de Memoria, Verdad y Justicia, para que el terrorismo de Estado no vuelva a repetirse.

Desde la organización, Alejandra Heredia marcó detalles en RN.

Dale play:

Compartir

Más historias

mda juan

Juan de Jesús en RN | «El gobierno de Milei culpa a la democracia y a la voluntad popular»

8 minutos atrás 0
image (72)

Javier Milei y los vetos presidenciales | Proyecciones y comparaciones históricas

6 horas atrás 0
image (71)

Lucas Vilar hace historia | Clasificó al Mundial de ciclismo tras 30 años sin argentinos en velocidad

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

mda juan

Juan de Jesús en RN | «El gobierno de Milei culpa a la democracia y a la voluntad popular»

8 minutos atrás 0
lapices

Se desarrolla una nueva edición de Mar de Lápices

2 horas atrás 0
image (72)

Javier Milei y los vetos presidenciales | Proyecciones y comparaciones históricas

6 horas atrás 0
image (71)

Lucas Vilar hace historia | Clasificó al Mundial de ciclismo tras 30 años sin argentinos en velocidad

7 horas atrás 0
santa

Vuelve la muestra «Embarcados en un Viaje Anticolonial»

8 horas atrás 0