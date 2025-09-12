Juan de Jesús en RN | «El gobierno de Milei culpa a la democracia y a la voluntad popular»
El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, se expresó en el aire de Radio Noticias en La Primera Mañana donde se expresó sobre la coyuntura política nacional y fue muy critico con la gestión libertaria de Javier Milei y compañía.
De Jesús sentenció:
El gobierno culpa a la democracia y a la voluntad popular (…) Hay que ponerse a pensar en la patria, no hacen falta funcionarios, hacen falta patriotas.