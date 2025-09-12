12 de septiembre de 2025

Juan de Jesús en RN | «El gobierno de Milei culpa a la democracia y a la voluntad popular»

4 segundos atrás 0

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, se expresó en el aire de Radio Noticias en La Primera Mañana donde se expresó sobre la coyuntura política nacional y fue muy critico con la gestión libertaria de Javier Milei y compañía.

De Jesús sentenció:

El gobierno culpa a la democracia y a la voluntad popular (…) Hay que ponerse a pensar en la patria, no hacen falta funcionarios, hacen falta patriotas.

Dale play:

Compartir

Más historias

lapices

Se desarrolla una nueva edición de Mar de Lápices

2 horas atrás 0
image (72)

Javier Milei y los vetos presidenciales | Proyecciones y comparaciones históricas

6 horas atrás 0
image (71)

Lucas Vilar hace historia | Clasificó al Mundial de ciclismo tras 30 años sin argentinos en velocidad

7 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

mda juan

Juan de Jesús en RN | «El gobierno de Milei culpa a la democracia y a la voluntad popular»

4 segundos atrás 0
lapices

Se desarrolla una nueva edición de Mar de Lápices

2 horas atrás 0
image (72)

Javier Milei y los vetos presidenciales | Proyecciones y comparaciones históricas

6 horas atrás 0
image (71)

Lucas Vilar hace historia | Clasificó al Mundial de ciclismo tras 30 años sin argentinos en velocidad

7 horas atrás 0
santa

Vuelve la muestra «Embarcados en un Viaje Anticolonial»

8 horas atrás 0