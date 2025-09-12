Javier Milei y los vetos presidenciales | Proyecciones y comparaciones históricas

Aunque Milei todavía está lejos de esas cifras, su promedio lo proyecta como uno de los mandatarios más activos en el uso de esta herramienta.

Un informe de Chequeado reveló cómo se posiciona el presidente Javier Milei en el ranking de vetos presidenciales en Argentina desde 1983. Con un promedio de casi cinco vetos por año, Milei ya supera a varios mandatarios recientes y, de mantener este ritmo, podría ubicarse entre los que más veces recurrieron a esta herramienta constitucional.

¿Cuántos vetos acumula Javier Milei?

En menos de dos años de gobierno, el presidente Javier Milei ya vetó ocho leyes aprobadas por el Congreso. Esto equivale a un promedio de 4,7 vetos por año, una cifra que supera ampliamente a:

Cristina Fernández de Kirchner (dos mandatos).

Mauricio Macri.

Alberto Fernández.

Quiénes lideran el ranking histórico de vetos presidenciales

El informe de Chequeado detalla que los presidentes con mayor cantidad de vetos en relación al tiempo en el poder fueron:

Eduardo Duhalde: 26,4 vetos por año.

26,4 vetos por año. Fernando De la Rúa: 23 vetos por año.

23 vetos por año. Carlos Menem: 18,5 vetos por año.

Aunque Milei todavía está lejos de esas cifras, su promedio lo proyecta como uno de los mandatarios más activos en el uso de esta herramienta.

El veto presidencial: una herramienta clave en la política argentina

El veto presidencial es un recurso previsto en la Constitución Nacional que permite al Poder Ejecutivo rechazar, total o parcialmente, leyes aprobadas por el Congreso.

En la práctica, refleja la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y suele ser utilizado en contextos de alta tensión política.

Según Chequeado, el nivel de vetos de Milei podría indicar:

Una estrategia de gobierno basada en el veto como filtro.

Una fuerte confrontación con el Congreso.

Una coyuntura marcada por la debilidad legislativa del oficialismo.

Proyección: ¿podría Milei batir récords de vetos?

Si el actual presidente mantiene este promedio de vetos por año, podría finalizar su mandato entre los primeros puestos del ranking histórico de vetos presidenciales en Argentina.

El debate ahora es si este nivel de uso constituye una señal de gobernabilidad o, por el contrario, de mayor conflictividad política.

Para leer el informe completo

El artículo con el análisis detallado, el ranking completo y las leyes vetadas puede consultarse en el portal de Chequeado:

👉 Ranking de los vetos presidenciales: cómo se ubica Javier Milei respecto de otros presidentes.

