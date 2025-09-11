Taekwondo | Priscila Rodríguez participó en Perú de una competencia internacional y volvió al país para competir en Rosario

La atleta costera Priscila Rodríguez, integrante de la Selección Nacional de Taekwondo, regresó recientemente al país tras su participación en la President’s Cup, competencia internacional que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Lima, Perú.

El torneo reunió a exponentes destacados de la disciplina a nivel continental y constituyó una instancia clave en el calendario de competencias del taekwondo olímpico.

Además, la deportista emprendió viaje hacia la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde se desarrollarán, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

En este marco, Rodriguez habló en Radio Noticias.

Escucha los detalles en el video:

