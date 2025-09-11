12 de septiembre de 2025

Taekwondo | Priscila Rodríguez participó en Perú de una competencia internacional y volvió al país para competir en Rosario

21 horas atrás 0

La atleta costera Priscila Rodríguez, integrante de la Selección Nacional de Taekwondo, regresó recientemente al país tras su participación en la President’s Cup, competencia internacional que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Lima, Perú.

El torneo reunió a exponentes destacados de la disciplina a nivel continental y constituyó una instancia clave en el calendario de competencias del taekwondo olímpico.

Además, la deportista emprendió viaje hacia la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde se desarrollarán, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

En este marco, Rodriguez habló en Radio Noticias.

Escucha los detalles en el video:

Compartir

Más historias

image (72)

Javier Milei y los vetos presidenciales | Proyecciones y comparaciones históricas

3 horas atrás 0
image (71)

Lucas Vilar hace historia | Clasificó al Mundial de ciclismo tras 30 años sin argentinos en velocidad

4 horas atrás 0
santa

Vuelve la muestra «Embarcados en un Viaje Anticolonial»

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image (72)

Javier Milei y los vetos presidenciales | Proyecciones y comparaciones históricas

3 horas atrás 0
image (71)

Lucas Vilar hace historia | Clasificó al Mundial de ciclismo tras 30 años sin argentinos en velocidad

4 horas atrás 0
santa

Vuelve la muestra «Embarcados en un Viaje Anticolonial»

5 horas atrás 0
cronopios 2

«Cronopios» lleva su show a «Lo de Juan y Emi»

8 horas atrás 0
prioletta

Prioletta | «La zona sur respondió muy bien a mi persona»

17 horas atrás 0