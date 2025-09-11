11 de septiembre de 2025

Así fue el XX Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires convocó a investigadores, académicos e historiadores al XX Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires.

El mismo fue organizado por el Archivo Histórico de la Provincia Dr. Ricardo Levene, en el marco de la celebración del centenario de la institución y se desarrolló el 3 y 4 de septiembre en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

Sobre esto habló en Radio Noticias, Hernán Cuadrado Cortes.

