9 de septiembre de 2025

Así será el nuevo HCD de La Costa desde diciembre 2025

7 horas atrás

Cómo queda compuesto el Concejo Deliberante de La Costa desde diciembre 2025. Nuevos concejales, bloques y posibles cambios de autoridades.

Aunque aún resta que la Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires oficialice el escrutinio definitivo, el recuento provisorio permite anticipar cómo se conformará el Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa a partir del próximo 10 de diciembre de 2025.

Composición por bloques

Según los resultados preliminares, el reparto de bancas quedaría de la siguiente manera:

  • 4 concejales para Fuerza Patria
  • 3 concejales para La Libertad Avanza
  • 2 concejales para Somos Buenos Aires

Esto modifica el equilibrio interno del HCD, donde cada fuerza buscará posicionarse para definir las futuras autoridades.

Quiénes ingresan

Por el espacio Fuerza Patria, asumirán:

  • Gabriela Demaría
  • Fernando Latorre
  • Ariana González
  • Rodrigo Fierro

Por La Libertad Avanza, ingresarán:

  • Marcela González
  • Francisco Junco
  • Elizabeth Villalba

Por Somos Buenos Aires, asumen:

  • Daniel López
  • Yamila Cóppola

Además, en reemplazo de Martín Fernández, asumió Rocío Tedesco, consolidando la representación del espacio local conocido como Lopecismo.

«8 Interbloque Fuerza Patria y FdT: Demaría, Latorre, González y Fierro se sumarían a Caruso, Nores, Abdala y Fretes.»

«5 La Libertad Avanza: Marcela González, Junco y Villalba se suman a Ferrín y Arébalo.»

«3 Lopecismo: López y Cóppola se agregan a Tedesco.»

«2 Juntos por el Cambio: Siguen Correa y De Conti.»

¿Se pueden cambiar las autoridades del Concejo?

Sí. Una vez que asumen los nuevos concejales, se realiza una sesión preparatoria donde se vota la renovación o continuidad de las autoridades del HCD. Para elegir presidente, vicepresidencias y secretarías, se necesita una mayoría simple de votos.

El Concejo Deliberante de La Costa está compuesto por 18 concejales, por lo que serían necesarios al menos 10 votos para definir nuevas autoridades.

Actualmente, la presidencia la ocupa Ezequiel Caruso, del bloque oficialista. La continuidad o reemplazo dependerá de eventuales acuerdos entre bloques una vez oficializado el nuevo mapa legislativo.

