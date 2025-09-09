9 de septiembre de 2025

Fernando Latorre | «La felicidad es completa por el mensaje de la ciudadanía de la Provincia a este gobierno salvaje»

3 minutos atrás 0

Fernando Latorre, Concejal Electo por Fuerza Patria en el Partido de La Costa, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias luego del contudente triunfo logrado en las Elecciones Legislativas 2025 en La Provincia de Buenos Aires.

Latorre destacó:

La felicidad es completa por el mensaje de la ciudadanía de Provincia a este gobierno salvaje, referencia a la gestión libertaria.

Los detalles:

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-09-09 at 09.51.13

Así será el nuevo HCD de La Costa desde diciembre 2025

7 horas atrás 0
demaria

Demaría | «Quiero agradecer a la Ciudadanía»

10 horas atrás 0
legislatura

Fuerza Patria sumó voces en la Legislatura de PBA

21 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

latorre

Fernando Latorre | «La felicidad es completa por el mensaje de la ciudadanía de la Provincia a este gobierno salvaje»

3 minutos atrás 0
WhatsApp Image 2025-09-09 at 09.51.13

Así será el nuevo HCD de La Costa desde diciembre 2025

7 horas atrás 0
demaria

Demaría | «Quiero agradecer a la Ciudadanía»

10 horas atrás 0
legislatura

Fuerza Patria sumó voces en la Legislatura de PBA

21 horas atrás 0
pj

El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en La Provincia

23 horas atrás 0