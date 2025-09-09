Demaría | «Quiero agradecer a la Ciudadanía»

La Concejal Electa por Fuerza Patria en el Partido de La Costa, Gabriela Demaría, visitó los estudios de TVC5 en la Cobertura de las Elecciones 2025 junto a Juan, Juan Pablo de Jesús y Guillermo Favale.

Los referentes del espacio se expresaron sobre la contienda electoral, la responsabilidad en esta nueva etapa legislativa y el agradecieron a vecinos y vecinas por el acompañamiento que otorgó un contundente triunfo.

Demaría subarayó:

Quiero agradecer a la Ciudadanía.

