Demaría | «Quiero agradecer a la Ciudadanía»
La Concejal Electa por Fuerza Patria en el Partido de La Costa, Gabriela Demaría, visitó los estudios de TVC5 en la Cobertura de las Elecciones 2025 junto a Juan, Juan Pablo de Jesús y Guillermo Favale.
Los referentes del espacio se expresaron sobre la contienda electoral, la responsabilidad en esta nueva etapa legislativa y el agradecieron a vecinos y vecinas por el acompañamiento que otorgó un contundente triunfo.
Demaría subarayó:
Quiero agradecer a la Ciudadanía.