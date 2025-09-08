Fuerza Patria retiene mayoría en el Concejo Deliberante (8 bancas) y el Consejo Escolar (3 de 3 renovadas). La Libertad Avanza suma fuerza local.

Tras las elecciones del 7 de septiembre, el Honorable Concejo Deliberante de La Costa y el Consejo Escolar renuevan sus integrantes, con Fuerza Patria reteniendo la mayoría en ambos cuerpos.

1. HCD – Concejo Deliberante (2025–2029)

Fuerza Patria mantiene sus cuatro bancas renovadas e incorpora a Gabriela Demaría , Fernando Latorre , Ariana González y Rodrigo Fierro .

mantiene sus cuatro bancas renovadas e incorpora a , , y . La Libertad Avanza suma tres nuevas bancas con Marcela González , Isidro Junco y Elizabeth Villalba .

suma tres nuevas bancas con , y . Somos Buenos Aires accede a dos bancas, con Daniel López y Yamila Coppola.

Con estos ingresos, el HCD queda conformado por 8 ediles de Fuerza Patria, 5 de La Libertad Avanza y 5 del bloque radicalismo/Somos Buenos Aires. Esta distribución impone un equilibrio político que requerirá diálogo interbloques para avanzar en proyectos municipales.

2. Consejo Escolar (2025–2029)

Se renovaron tres de las seis bancas. Todas fueron obtenidas por Fuerza Patria, lo que le garantiza mantener la mayoría en el organismo que supervisa la gestión educativa local y la administración de escuelas.

Compartir