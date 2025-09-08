Gabriela Demaría encabezó la lista más votada con el 36,58 %. La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires completaron el podio. Alta participación local.

Con el 100 % de las mesas escrutadas, las elecciones legislativas 2025 en el Partido de La Costa arrojaron una victoria para Fuerza Patria, que encabezó Gabriela Demaría, al obtener el 36,58 % de los votos, lo que equivale a 17.516 sufragios. El segundo lugar fue para La Libertad Avanza, con 11.704 votos (24,44 %), mientras que el tercer puesto quedó para Somos Buenos Aires, que lideró Dani López, con 9.106 votos (19,02 %).

El cuarto lugar lo ocupó Hacemos La Costa, con 1.821 votos (3,80 %), seguido por Nuevos Aires, que propuso a Matías Porta, con 1.645 votos (3,43 %), y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, encabezado por Gustavo Arena, con 1.509 votos (3,15 %).

Completan la nómina de alianzas que superaron los mil votos:

Alternativa Vecinal La Costa : 1.150 votos (2,40 %)

: 1.150 votos (2,40 %) Unión y Libertad , con Sergio Santana : 1.022 votos (2,13 %)

, con : 1.022 votos (2,13 %) Compromiso Vecinal La Costa, con Oscar Prioletta: 1.006 votos (2,10 %)

Además, participaron otras diez listas que no alcanzaron el 2 %:

Construyendo Porvenir (Daniel Maestrello), Potencia (Nora Domínguez), Frente Patriota Federal (Ariel Quiroz), Movimiento Avanzada Socialista (Gabriel Velozo), y Valores Republicanos (Marina Astudillo), entre otras.

Participación y contexto

Según los datos oficiales, la participación electoral fue alta: se contabilizaron 50.056 votos, de los cuales 99,87 % fueron válidos. El 95,64 % correspondió a votos afirmativos, el 4,23 % fueron en blanco y solo el 0,12 % impugnados.

Cobertura y cierre con presencia política

Durante el domingo electoral, se llevó adelante una cobertura especial a través de Radio Noticias Web, TVC5, Canal 5 de San Clemente, Cadena Virtual FM y otros medios locales. En el cierre del programa, pasaron por el estudio integrantes de la lista ganadora Fuerza Patria, acompañados por el intendente municipal Juan De Jesús, el diputado provincial Juan Pablo De Jesús, y Guillermo Favale, referente del Frente Renovador y actor clave en la unidad del oficialismo. También asistieron funcionarios y militantes del espacio.

«Fue una jornada donde la comunidad se expresó con claridad. Vamos a trabajar para honrar ese respaldo», señalaron desde el equipo de campaña.

El nuevo escenario del Concejo Deliberante se definirá con el reparto de bancas, que hasta el momento ubicaría a Fuerza Patria con cuatro concejales y los tres consejeros escolares en disputa, La Libertad Avanza con tres concejales y Somos Buenos Aires con dos.

Resultados a senadores provinciales y reparto de bancas

En la categoría de senadores provinciales por la Quinta Sección (donde se encuentra La Costa), la victoria también fue para Fuerza Patria, con 18.167 votos (41,26 %), seguida por La Libertad Avanza, con 13.568 votos (30,81 %), mientras que Somos Buenos Aires obtuvo 8.156 votos (18,52 %). Estos datos en La Costa.

En el esquema de bancas en juego —5 asientos por sección en estas elecciones—, La Libertad Avanza se impone con 3 senadores, mientras que Fuerza Patria se queda con 2. De este modo, Libertad Avanza suma presencia directa en el Senado provincial desde esta sección.

A nivel provincial, La Libertad Avanza solo se impuso en dos de las ocho secciones electorales —la Quinta y la Sexta— mientras que Fuerza Patria se impuso en las seis restantes

