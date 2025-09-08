8 de septiembre de 2025

El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en La Provincia

2 horas atrás 0

Tras la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el Partido Justicialista, conducido por Cristina Kirchner, difundió un comunicado en el que felicitó a los candidatos, intendentes e intendentas bonaerenses por el resultado alcanzado en las urnas. «Felicitamos al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a sus candidatos y a los intendentes e intendentas, por la contundente victoria electoral alcanzada hoy”, expresó el documento oficial.

El texto incluyó un reconocimiento especial a la militancia: “Nuestro reconocimiento especial a toda la militancia peronista, que con compromiso y organización hizo posible este resultado”. Para la conducción del PJ, el triunfo electoral no sólo consolida la posición de Fuerza Patria en el principal distrito del país, sino que además envía un mensaje directo a la Casa Rosada. “Este triunfo representa un paso fundamental para ponerle un freno al ajuste del gobierno de Javier Milei y abrir un camino de esperanza para el pueblo argentino”, señala el comunicado.

La declaración concluye con un llamado a profundizar la unidad y organización del peronismo de cara al próximo desafío electoral: “Con la fuerza del peronismo unido, seguimos demostrando que, cuando el pueblo se organiza, no hay ajuste ni atropello que pueda detenerlo”. El comunicado cierra con una consigna que refuerza el horizonte inmediato: “El 26 de octubre, Fuerza Patria”.

Fuente Política Argentina

