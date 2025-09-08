Demaría ganó con el 36,58 % en La Costa. Medios locales hicieron cobertura especial y cerró con referentes de Fuerza Patria en TVC5 y Radio Noticias.

Con el 100 % de las mesas escrutadas, la lista de Fuerza Patria encabezada por Gabriela Demaría se impuso con el 36,58 % de los votos en las elecciones legislativas del Partido de La Costa. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza, con el 24,44 %, mientras que Somos Buenos Aires alcanzó el 19,02 %. Más atrás se ubicó Hacemos La Costa, con el 3,80 %.

Este resultado configura un nuevo escenario en el Concejo Deliberante local, con un reparto de bancas que dejaría a Fuerza Patria con cuatro nuevos concejales, seguida por La Libertad Avanza con tres, y Somos Buenos Aires con dos.

De esta manera, el peronismo costero sumaría un total de ocho ediles, incluyendo a quienes ya integran el cuerpo legislativo y no renuevan este año. Tanto La Libertad Avanza como el radicalismo mantendrían cinco bancas cada uno, conformando un Concejo más equilibrado y con posibles negociaciones a futuro para la aprobación de ordenanzas.

“La elección refleja el acompañamiento de los vecinos y vecinas a un proyecto que viene trabajando por el desarrollo del distrito”, afirmaron desde el espacio que lidera Gabriela Demaría.

Cobertura especial y presencia política en el cierre

Durante toda la jornada, medios locales llevaron adelante una cobertura especial de las elecciones legislativas 2025. Radio Noticias Web y TVC5 encabezaron la transmisión, a la que se sumaron Canal 5 de San Clemente, Cadena Virtual FM y diversos medios del Partido de La Costa.

El programa especial finalizó con la presencia en estudios de integrantes de la lista ganadora de Fuerza Patria, encabezada por Gabriela Demaría, acompañada por el intendente municipal, Juan De Jesús, el diputado provincial, Juan Pablo De Jesús, y Guillermo Favale, referente del Frente Renovador y figura clave en la unidad de la alianza oficialista. También se sumaron funcionarios municipales, militantes y gran parte del equipo que participó en la campaña.

“Vamos a seguir construyendo con diálogo y compromiso, escuchando a cada sector”, señalaron desde el equipo de campaña, que celebró el resultado como un hito para el espacio.

