Kicillof votó y llamó a expresarse en democracia

El gobernador Axel Kicillof votó en La Plata y brindó una conferencia. Habló del valor del voto, de la democracia y pidió una jornada pacífica.

Este mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto en la ciudad de La Plata y luego brindó una conferencia de prensa en el Teatro Metro, donde se refirió al desarrollo de la jornada electoral en territorio bonaerense.

“Es un día que empezó con total normalidad, con algunas demoras al inicio, ya solucionadas.”

El mandatario aseguró que el proceso se viene desarrollando sin mayores complicaciones y destacó la importancia de participar activamente:

“Siempre votar es un acto democrático. Hablé con intendentes y me transmitieron que se está votando sin inconvenientes. Es un hermoso día para que se exprese el pueblo de la provincia de Buenos Aires y que lo haga a conciencia.”

Elección provincial con alta expectativa

Kicillof remarcó que esta es una jornada particular por tratarse de una elección exclusivamente provincial, y señaló que el gobierno trabajó para garantizar una jornada tranquila:

“Es una elección importante, con mucha expectativa y estamos con la responsabilidad de estar organizando los comicios en una elección solamente provincial. Trabajamos para asegurar que los comicios se hagan con total tranquilidad.”

También hizo hincapié en el valor simbólico y real del voto:

“El voto es el acto sagrado de la democracia, el más importante, donde cada voto vale igual. Es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos.”

Llamado a la participación

Durante la conferencia, el gobernador recordó los momentos históricos en los que no fue posible votar en Argentina, y llamó a todos los bonaerenses a ejercer ese derecho:

“En la Argentina hubo épocas en donde no era posible votar, así que llamamos a todo el pueblo de la provincia, sin distinciones, a que se exprese. Y después quedamos a la espera de los resultados, sabiendo la importancia de la provincia: no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia.”

Por último, cerró con una reflexión sobre el valor del momento electoral:

“Este es el momento de la verdad. Esperemos que el proceso electoral se desarrolle pacíficamente y todos escuchen el resultado de las urnas. Hoy el pueblo de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de procesar lo que le está ocurriendo y expresarlo a través de su voto.”

