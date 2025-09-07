La jornada electoral arrancó con demoras en La Costa

Las mesas abrieron con demoras por falta de autoridades. Al mediodía había votado el 20 % del padrón. Poca fiscalización en una elección clave.

En el Partido de La Costa, la apertura de mesas durante las elecciones de este domingo presentó demoras, principalmente por la dificultad para reunir a las autoridades de mesa en los distintos establecimientos educativos del distrito. El problema no fue exclusivo del municipio, sino que se replicó en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

“Hubo dificultades para conformar las mesas en las primeras horas. En algunas escuelas los votantes esperaron más de una hora para poder ingresar.”

La situación comenzó a normalizarse recién después de las 9 de la mañana, cuando los delegados lograron completar la cantidad mínima de autoridades necesarias para iniciar el comicio.

Participación baja en las primeras horas

Otro dato que llama la atención es el bajo nivel de participación durante la mañana. Según estimaciones locales, hacia el mediodía ya había votado alrededor del 20 % del padrón, lo que representa una de las cifras más bajas registradas en elecciones anteriores en el distrito.

“Si este ritmo se mantiene, se especula que la participación podría cerrar cerca del 50 %, una marca atípica para la historia electoral de La Costa.”

El padrón 2025 en el distrito está compuesto por 88.966 electores habilitados, según fuentes extraoficiales (radionoticiasweb.com.ar).

Falta de fiscales, incluso con 15 listas en competencia

A pesar de que en muchas mesas del distrito compiten hasta 15 listas diferentes, en los centros de votación se observó poca presencia de fiscales partidarios. Esta situación refleja las dificultades que enfrentan las agrupaciones políticas más pequeñas para sostener una estructura de fiscalización durante toda la jornada.

“Hay partidos que directamente no tienen fiscales en las escuelas. Eso puede generar preocupación, especialmente al momento del recuento.”

La falta de cobertura total por parte de fiscales también puede estar relacionada con el desinterés general percibido durante esta elección, donde muchos espacios menores enfrentan problemas logísticos y de recursos.

Información útil para los votantes

📌 Dónde voto:

Consultá el padrón y tu mesa en:

👉 padron.gba.gov.ar

📌 Denuncias y consultas:

La Junta Electoral habilita líneas para reportar irregularidades o consultar sobre el proceso.

👉 juntaelectoral.gba.gov.ar

