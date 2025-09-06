6 de septiembre de 2025

Feroz incendio en Mar de Ajó Norte: bomberos lograron evitar una tragedia

Un incendio en Mar de Ajó Norte destruyó una vivienda este sábado. Bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas.

Las llamas consumieron gran parte de una vivienda este sábado por la mañana. Vecinos alertaron a los bomberos que trabajaron intensamente para controlar la situación.

En la mañana de este sábado, un incendio afectó a una vivienda ubicada en Santa Fe 940, Mar de Ajó Norte, lo que generó un fuerte despliegue de los Bomberos Voluntarios y la preocupación de los vecinos de la zona.

Una dotación con camión cisterna llegó al lugar y logró controlar las llamas, evitando que se propagaran a las casas linderas.

Un integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, en diálogo con Radio Noticias Web, destacó que la rápida respuesta permitió contener el fuego a tiempo, aunque la casa sufrió importantes daños materiales. También confirmó que no hubo heridos de gravedad.

Las causas del siniestro aún están bajo investigación. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Mar de Ajo y del Destacamento de San Bernardo, personal Municipal de Defensa Civil, de seguridad urbana y personal policial. La familia damnificada perdió absolutamente todo y reciben la ayuda del Estado local, instituciones religiosas y vecinos para sortear este duro momento.

