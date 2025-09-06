Cómo se distribuye el voto en las secciones bonaerenses. Qué se juega en la Quinta Sección y cómo impacta el desdoblamiento con las elecciones nacionales.

Este 7 de septiembre, los bonaerenses votamos en una elección histórica: sin PASO, con un solo turno general, y separada de la elección nacional. La provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales, que definen la renovación parcial de la Legislatura y, en cada distrito, de concejales y consejeros escolares.

Dónde se concentran los votos

El mapa electoral bonaerense tiene una concentración evidente:

La Primera Sección (noroeste del Conurbano) y la Tercera Sección (sur del Conurbano) suman más del 70% del padrón provincial , lo que las convierte en clave para cualquier armado político (Infobae).

(noroeste del Conurbano) y la (sur del Conurbano) suman más del , lo que las convierte en clave para cualquier armado político (Infobae). La Quinta Sección Electoral, donde se encuentra el Partido de La Costa, aparece en tercer lugar de importancia, con alrededor del 9,3% del electorado bonaerense.

Dentro de la Quinta Sección, General Pueyrredon (Mar del Plata y Batán) concentra casi la mitad del padrón, pero distritos como La Costa, Tandil o Necochea también pesan en el reparto de bancas.

Qué elegimos en la Quinta Sección

Este año, en la Quinta Sección se eligen 5 senadores provinciales. En paralelo, cada municipio vota autoridades locales. En el Partido de La Costa estarán en juego:

9 concejales municipales

3 consejeros escolares

El impacto de separar las elecciones nacionales

El desdoblamiento de los comicios bonaerenses respecto a los nacionales genera un escenario particular:

Las listas locales debieron hacer más esfuerzo para instalarse , sin el arrastre directo de una boleta presidencial.

, sin el arrastre directo de una boleta presidencial. El comportamiento del electorado puede ser distinto: habrá quienes voten en clave local este domingo y decidan en otro sentido en octubre, cuando se realicen las legislativas nacionales con boleta única de papel.

También preocupa la participación: en comicios provinciales anteriores, la concurrencia estuvo por debajo del 66% en varias secciones, lo que obliga a las fuerzas a desplegar estrategias de movilización.

La Costa en el tablero bonaerense

Para el vecino del Partido de La Costa, el peso de esta elección es doble:

Elegirá representantes locales (concejales y consejeros). Sus votos se sumarán al reparto de bancas en la Legislatura bonaerense a través de la Quinta Sección.

En definitiva, aunque la mirada nacional se concentre en el Conurbano, el interior y, dentro de él, distritos como La Costa, tendrán incidencia en la composición futura del Senado provincial.

Compartir