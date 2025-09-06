Qué se vota en La Costa, horarios, documentos, veda electoral, transporte gratuito de partidos y AUBASA sin peaje para este 7 de septiembre.

Este domingo 7 de septiembre de 2025 se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En el Partido de La Costa, además de cargos provinciales, los vecinos elegiremos 9 concejales y 3 consejeros escolares.

Para llegar informados al día de la votación, repasamos horarios, requisitos, documentos válidos, medidas de la veda electoral y beneficios especiales de transporte.

Horarios y lugar de votación

Las mesas abren a las 8:00 y cierran a las 18:00.

Podés consultar tu lugar de votación en el padrón electoral oficial.

Documentos habilitados

Se puede votar con cualquiera de estos documentos:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI libreta verde o celeste.

DNI tarjeta.

El documento debe ser el mismo o uno posterior al que figura en el padrón. No se puede votar con constancia de DNI en trámite.

Qué se vota en el Partido de La Costa

9 concejales que integrarán el Concejo Deliberante.

que integrarán el Concejo Deliberante. 3 consejeros escolares que representarán al distrito en el Consejo Escolar.

que representarán al distrito en el Consejo Escolar. En la provincia, también se eligen diputados y senadores provinciales por secciones electorales. La Costa Senadores.

Reglas de la veda electoral

La veda comenzó el viernes 5 a las 8:00 y se extiende hasta tres horas después del cierre de la votación. Durante ese tiempo:

No se pueden hacer actos ni difundir propaganda política.

Está prohibida la venta de alcohol desde el sábado a las 20:00 hasta el domingo a las 21:00.

No se permiten espectáculos públicos ni la exhibición de banderas partidarias cerca de las escuelas.

Las infracciones pueden derivar en multas o sanciones penales. Aquí se pueden hacer las denuncias.

Transporte gratuito y beneficios

Transporte público de pasajeros : será gratuito en toda la provincia durante la jornada electoral.

: será durante la jornada electoral. Agrupaciones y partidos políticos locales : algunas fuerzas ofrecerán traslados gratuitos para quienes no tengan cómo llegar a la escuela donde deben votar.

: algunas fuerzas ofrecerán traslados gratuitos para quienes no tengan cómo llegar a la escuela donde deben votar. Peajes AUBASA: la empresa informó que no se cobrará peaje en las rutas bajo su concesión el día de la elección.

Qué pasa si no voy a votar

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Quienes no concurran deberán justificar la ausencia. En caso contrario, se aplican multas y se registra la falta en el padrón electoral.

se puede consultar en aquí.

Con esta guía, los vecinos del Partido de La Costa podrán llegar al domingo con toda la información necesaria: desde qué cargos se eligen hasta cómo trasladarse de manera gratuita para cumplir con el derecho y la obligación de votar.

