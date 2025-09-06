6 de septiembre de 2025

Choque en estación de servicio Puma de San Bernardo

Un fuerte accidente se registró en la madrugada de este sábado en la estación de servicio Puma ubicada en la esquina de Tucumán y Strobel, en San Bernardo.

De acuerdo a la información extraoficial, el hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana, cuando una camioneta impactó contra la zona de los surtidores de combustible. En las imágenes difundidas se observa el vehículo incrustado en la estación, además de daños materiales importantes y elementos de la playa de expendio derribados.

Por el momento, no se reportaron víctimas, aunque la magnitud del choque pudo haber derivado en una tragedia mayor debido al riesgo que representa un impacto de estas características en un sector de carga de combustible.

La situación está siendo evaluada y se aguarda información oficial sobre las causas del siniestro y el estado del conductor del rodado.

