5 de septiembre de 2025

1° Encuentro de Organizaciones por la Discapacidad en La Costa | Los detalles

28 minutos atrás

El Partido de La Costa fue sede del 1º Encuentro de Organizaciones por la Discapacidad, una jornada impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, a través del Área de Discapacidad, que tuvo como eje central la construcción de lazos y el fortalecimiento del trabajo colectivo.

Entre los avances, se destacó la propuesta de conformar una Red Local de Organizaciones y la creación de un recursero colectivo con información actualizada sobre servicios, prestaciones y recursos vinculados a la discapacidad en La Costa, junto a una agenda de eventos y actividades futuras.

En este marco, la Directora del Área de Discapacidad, Viviana Gabriele, subrayó a RN:

Habíamos pensando en este encuentro antes de todas las problematicas que tenemos con la discapacidad.

