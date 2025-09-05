5 de septiembre de 2025

Veda electoral en Buenos Aires: qué está prohibido hacer antes de las elecciones

Arrancó la veda electoral en Buenos Aires: qué no pueden hacer candidatos y votantes hasta después de las elecciones del 7 de septiembre.

Desde este viernes 5 de septiembre a las 8:00 rige la veda electoral en toda la provincia de Buenos Aires, en la previa a los comicios generales del domingo 7. Según la normativa, se trata de un período en el que los candidatos y la ciudadanía deben respetar una serie de restricciones para garantizar la neutralidad del proceso.

La veda se extiende hasta tres horas después del cierre de la votación, es decir, hasta el domingo a las 21:00.

Qué no pueden hacer candidatos y partidos políticos

De acuerdo con la Ley provincial Nº XI-1149-2024, durante la veda queda prohibido:

  • Realizar actos públicos de campaña.
  • Emitir o difundir propaganda electoral en medios tradicionales, digitales o redes sociales.
  • Repartir boletas o materiales partidarios.
  • Publicar encuestas, estudios de opinión o sondeos.
  • Mantener abiertos locales partidarios a menos de 80 metros de un lugar de votación.

“Los cierres de campaña debían realizarse hasta el jueves para cumplir con la normativa”, remarcaron desde la Junta Electoral bonaerense.

Qué restricciones rigen para la ciudadanía

Las prohibiciones también alcanzan a la población en general:

  • No se puede vender ni consumir bebidas alcohólicas desde el sábado 6 a las 20:00 hasta el domingo 7 a las 21:00.
  • Está prohibida la organización de espectáculos públicos, recitales o eventos masivos no vinculados a la elección.
  • No se pueden portar armas, ni exhibir banderas partidarias o distintivos cerca de las escuelas donde se vota.
  • La Junta Electoral puede disponer el cierre de locales que incumplan la norma.

Las sanciones por violar la veda incluyen multas económicas y, en casos graves, penas de prisión de entre 15 días y 6 meses.

Preguntas frecuentes

  • ¿Cuándo empieza la veda electoral?
    El viernes 5 de septiembre a las 8:00, hasta el domingo 7 a las 21:00.
  • ¿Se puede comprar alcohol durante la veda?
    No. Está prohibido entre el sábado 6 a las 20:00 y el domingo 7 a las 21:00.
  • ¿Qué se vota el domingo en Buenos Aires?
    En la provincia se eligen diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio, incluido el Partido de La Costa.

