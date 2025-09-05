6 de septiembre de 2025

Porta y las clases después de las Elecciones | «Es importante que al otro día los chicos estén todos en las escuelas»

La Dirección General de Cultura y Educación de La Provincia de Buenos Aires confirmó que, tras los comicios provinciales del 7 de septiembre y los nacionales del 26 de octubre, las clases se dictarán con normalidad y en el horario habitual en todos los establecimientos educativos utilizados como centros de votación.

En este marco, el presidente del Consejo Escolar de La Costa, Matías Porta destacó en RN:

Es importante que al otro día los chicos estén todos en las escuelas.

Los detalles:

