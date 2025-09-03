3 de septiembre de 2025

UAA | Se profundiza en las capacitaciones en actividad física y deportes para adultos mayores

La Universidad Atlantida Argentina de la Ciudad de Mar de Ajó, viene llevando adelante distintas capacitaciones para futuros profesores de Educación Física con eje en los adultos mayores.

Las actividades se realizaron en conjunto con la Municipalidad del Partido de La Costa y en comunicación con La Primera Mañana de Radio Noticias, Darío Lusardi, Director del área de Educación Física y Deportes de la UAA, destacó:

Fueron dos capacitaciones en el mismo bloque (…) una de preparación física para deportes y la otra tuvo que ver con actividad física en adultos mayores.

Los detalles:

