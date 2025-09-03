Continúan las Olimpiadas Escolares 2025 en La Costa

El Partido de La Costa se encuentra desarrollando una nueva edición de las Olimpiadas Escolares 2025, un evento que, desde hace 17 años, promueve la integración, el deporte, el arte y la cultura entre los jóvenes de nivel secundario del distrito.

Durante esta semana continúan las instancias competitivas en diversas disciplinas, y el próximo miércoles 4 de septiembre se llevará adelante una nueva jornada dedicada al vóley, con encuentros que se disputarán de manera simultánea en los polideportivos municipales de San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó.

En este último escenario también se jugará la final del torneo, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Compartir