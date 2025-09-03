4 de septiembre de 2025

Escudero habló sobre la confirmación del feriado en octubre

20 horas atrás 0

El Gobierno Nacional ha trasladado el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año 2025 cae en domingo, al viernes 10 de octubre.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo principal generar un nuevo fin de semana largo para fomentar la actividad turística y el movimiento económico en el país.

De esta manera, el próximo fin de semana de octubre será de tres días, desde el viernes 10 hasta el domingo 12 y en este marco, el Secretario de Turismo de la Municipalidad del Partido de La Costa, Cristian Escudero, destacó:

Tenemos la previa del verano.

Los detalles:

