4 de septiembre de 2025

Ojeda | «Si bien el HCD no tiene las facultades para resolver todos los problemas, podemos acercar herramientas al intendente»

18 horas atrás 0

Juan Ojeda, Candidato a Concejal por «Hacemos La Costa», se expresó en Radio Noticias donde ponderó el armado de la lista que lo tiene como «cabeza de cartel».

Ojeda destacó:

Es una lista con gente que ha tenido nula participación en política partidaria (…) Si bien el HCD no tiene las facultades para resolver todos los problemas, podemos acercar herramientas al intendente»

Los detalles:

Compartir

Más historias

prioletta

Prioletta | «Tenemos una muy buena recepción»

48 minutos atrás 0
image (57)

Hoy cierra la campaña que más nos une y enamora

3 horas atrás 0
maestrello

Maestrello | «Hay que tratar que el HCD no esté cerrado»

6 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

prioletta

Prioletta | «Tenemos una muy buena recepción»

48 minutos atrás 0
image (57)

Hoy cierra la campaña que más nos une y enamora

3 horas atrás 0
maestrello

Maestrello | «Hay que tratar que el HCD no esté cerrado»

6 horas atrás 0
enecciones 25 (1)

La Costa: última semana de campaña, entre Google, ñoquis y épicas que ya no son

7 horas atrás 0
image (54)

Milei cerró la campaña en Moreno con un discurso de fuerte carga épica y confrontación

8 horas atrás 0