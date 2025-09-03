Ojeda | «Si bien el HCD no tiene las facultades para resolver todos los problemas, podemos acercar herramientas al intendente»

Juan Ojeda, Candidato a Concejal por «Hacemos La Costa», se expresó en Radio Noticias donde ponderó el armado de la lista que lo tiene como «cabeza de cartel».

Ojeda destacó:

Es una lista con gente que ha tenido nula participación en política partidaria (…) Si bien el HCD no tiene las facultades para resolver todos los problemas, podemos acercar herramientas al intendente»

