3 de septiembre de 2025

Elecciones 2025 en La Costa: polarización y dispersión

18 segundos atrás 0

En La Costa, la elección se polariza entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, mientras el centro se fragmenta en múltiples listas sin liderazgo claro.

Compartir

Las elecciones legislativas de 2025 en la provincia de Buenos Aires muestran en el Partido de La Costa un panorama marcado por dos tendencias: la polarización entre las principales fuerzas nacionales y la fragmentación del espacio moderado.

Los planteos centrales en disputa

  • Fuerza Patria (Fernanda Raverta): se presenta como oposición al modelo económico del gobierno nacional y del intendente marplatense Guillermo Montenegro. Su discurso apela a lo emocional, con mensajes como “la única forma de frenar el ajuste y la crueldad es votando”.
  • La Libertad Avanza + PRO (Guillermo Montenegro): apuesta a consolidar la gestión libertaria, mostrando la intendencia de General Pueyrredon como aval y buscando capitalizar la ola nacional pese a los efectos del “Karinagate”.
  • Somos Buenos Aires (Maximiliano Suescun): busca instalarse como alternativa moderada, con gestión territorial y discurso antipolarización, aunque encuentra dificultades para posicionarse frente a los polos dominantes.

Cómo se traduce en La Costa

En el distrito, Fuerza Patria impulsa a Gabriela Demaria (Concejales) y María Candela López Gómez (Consejeros Escolares), mientras que La Libertad Avanza respalda a Marcela Fabiana González (Concejales) y Flavia Gabriela Salov (Consejeros Escolares).

El espacio de centro y vecinalista, en cambio, aparece dividido en múltiples listas: Somos Buenos Aires, Hacemos La Costa, Nuevos Aires, Valores Republicanos, Construyendo Porvenir, Potencia, entre otras.

Consecuencia: una campaña sin agenda costera

La fragmentación modera dispersa el voto entre varias opciones que compiten por el mismo electorado, sin un liderazgo unificador ni propuestas diferenciadas sobre las problemáticas locales.

El resultado es que la campaña reproduce debates nacionales más que discusiones propias de la región. Temas como turismo, infraestructura balnearia o desarrollo sustentable no ocupan un lugar central en la agenda electoral.

📊 Recuadro comparativo: Ventajas y debilidades

Fuerza / EspacioVentajasDebilidades
Fuerza Patria (Raverta)Base territorial peronista, rechazo al ajusteDepende de figuras nacionales, críticas a la gestión local
La Libertad Avanza + PRO (Montenegro)Ola libertaria nacional, gestión como avalImpacto de escándalos, rechazo de sectores opositores
Somos Buenos Aires / Centro (Suescun)Discurso moderado, coalición ampliaFragmentación extrema, sin agenda local fuerte

La elección en el Partido de La Costa se define entre dos polos con identidad nacional clara, mientras que las alternativas locales se diluyen por exceso de oferta y falta de una narrativa costera propia.

Compartir

Más historias

Agilización de Demandas

ARBA amplió hasta $3,5 millones el monto para tramitar la demanda exprés online

5 minutos atrás 0
image (51)

En Mar del Plata no habrá transporte gratis en elecciones

2 horas atrás 0
karina m

FOPEA rechazó la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei | «No se puede prohibir la difusión de nada»

3 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image (53)

Elecciones 2025 en La Costa: polarización y dispersión

19 segundos atrás 0
Agilización de Demandas

ARBA amplió hasta $3,5 millones el monto para tramitar la demanda exprés online

5 minutos atrás 0
image (51)

En Mar del Plata no habrá transporte gratis en elecciones

2 horas atrás 0
karina m

FOPEA rechazó la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei | «No se puede prohibir la difusión de nada»

3 horas atrás 0
mapeo

Tsunami NEXT | Se llevó adelante un mapeo cultural en La Costa

14 horas atrás 0