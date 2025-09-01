«Tronco» y Roxana, un solo corazón | El mensaje de Figliuolo a Cavallini

Sergio “Tronco” Figliuolo, socio de Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, se convirtió en candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El mediático que se hizo viral por «ponerse termos en la cabeza» y recibir a Javier Milei con «su perro» Conan ocupa el puesto 11 de la lista encabezada por José Luis Espert, y en las ultimas horas envió un saludo a la líder libertaria local la cual se expresó en Radio Noticias donde destacó:

Lo de Tronco es enorme, es inmenso, fue una alegría conocerlo (…) es un empujón inmenso.

Los detalles:

Compartir