1 de septiembre de 2025

«Tronco» y Roxana, un solo corazón | El mensaje de Figliuolo a Cavallini

35 segundos atrás 0

Sergio “Tronco” Figliuolo, socio de Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, se convirtió en candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El mediático que se hizo viral por «ponerse termos en la cabeza» y recibir a Javier Milei con «su perro» Conan ocupa el puesto 11 de la lista encabezada por José Luis Espert, y en las ultimas horas envió un saludo a la líder libertaria local la cual se expresó en Radio Noticias donde destacó:

Lo de Tronco es enorme, es inmenso, fue una alegría conocerlo (…) es un empujón inmenso.

Los detalles:

Compartir

Más historias

paz

Se celebrará el Día Internacional de La Paz en San Clemente con diversas actividades

2 horas atrás 0
image (46)

La Costa: menos participación, apellidos de siempre y nuevos votantes

2 horas atrás 0
migrar

Grupo Migrar | Asesorías para tramitar la ciudadanía Española

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

tronco cavallini

«Tronco» y Roxana, un solo corazón | El mensaje de Figliuolo a Cavallini

35 segundos atrás 0
paz

Se celebrará el Día Internacional de La Paz en San Clemente con diversas actividades

2 horas atrás 0
image (46)

La Costa: menos participación, apellidos de siempre y nuevos votantes

2 horas atrás 0
migrar

Grupo Migrar | Asesorías para tramitar la ciudadanía Española

4 horas atrás 0
3_elecciones

La Costa | Entre boletas, sorpresas y votos dispersos

11 horas atrás 0