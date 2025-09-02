2 de septiembre de 2025

«Psicoanálisis en Zapatillas» | El curso de psicoanálisis para no psicoanalistas

2 horas atrás 0

Malena de Bianchetti, Psicóloga, Escritora e impulsora del «Psicoanálisis en Zapatillas», el curso de psicoanálisis para no psicoanalistas, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde comentó los detalles de las jornadas que se llevan adelante en la sede de la SADE de Santa Teresita.

Bianchetti expresó:

Es un curso de introducción al psicoanálisis, es dar luz, herramientas (…) hay mucho prejuicio en relación al psicólogo.

Los detalles:

Compartir

Más historias

image (48)

Justicia ordena frenar difusión de audios atribuidos a Karina Milei

10 minutos atrás 0
tronco cavallini

«Tronco» y Roxana, un solo corazón | El mensaje de Figliuolo a Cavallini

13 horas atrás 0
paz

Se celebrará el Día Internacional de La Paz en San Clemente con diversas actividades

15 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image (48)

Justicia ordena frenar difusión de audios atribuidos a Karina Milei

10 minutos atrás 0
psico zapatillas

«Psicoanálisis en Zapatillas» | El curso de psicoanálisis para no psicoanalistas

2 horas atrás 0
tronco cavallini

«Tronco» y Roxana, un solo corazón | El mensaje de Figliuolo a Cavallini

13 horas atrás 0
paz

Se celebrará el Día Internacional de La Paz en San Clemente con diversas actividades

15 horas atrás 0
image (46)

La Costa: menos participación, apellidos de siempre y nuevos votantes

15 horas atrás 0