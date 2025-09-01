1 de septiembre de 2025

Se celebrará el Día Internacional de La Paz en San Clemente con diversas actividades

2 horas atrás 0

Para celebrar el Día Internacional de la Paz en San Clemente, la localidad se dispuso a organizar eventos que incluyen oraciones interreligiosas, peregrinaciones en la playa y actividades educativas que promueven la paz y la no violencia.

En este marco y desde la organización Marta Ranieri destacó:

Es a partir del lunes 15 que vamos a hacer la apertura de las jornadas (…) las puertas van a estar abiertas con entrada libre y gratuita.

Los detalles:

