1 de septiembre de 2025

La Libertad Avanza inauguró un local en San Bernardo

11 horas atrás

La Libertad Avanza inauguró un local en San Bernardo. Hablaron Roxana Cavallini, Francisco Junco y Romina Arrojo, con presencia de dirigentes locales.

La noche del sábado tuvo clima de acto político en San Bernardo, donde La Libertad Avanza abrió oficialmente su local partidario en Machado 107. La inauguración reunió a dirigentes, militantes y vecinos que acompañaron el lanzamiento de la campaña rumbo a las elecciones de septiembre y octubre.

La protagonista de la jornada fue Roxana Cavallini, ya confirmada como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En su discurso, marcó la importancia de la apertura de este espacio en el Partido de La Costa y llamó a consolidar el trabajo territorial de cara a la elección.

Junto a ella también tomaron la palabra Francisco Junco y Romina Arrojo, ambos candidatos a concejales en la lista local que competirá el próximo 7 de septiembre. Con tono de campaña, remarcaron la necesidad de sumar representación en el Concejo Deliberante y de ampliar la llegada de la fuerza a los distintos barrios de la región.

Entre los presentes se destacó la participación de la concejal Elizabeth Ferrín, además de dirigentes y referentes locales: Ricardo Arévalo (concejal), Natalia Salov (PAMI Santa Teresita), Guillermo Schulz (ANSES Mar de Ajó), Eitan Díaz Idaberry (Juventud La Costa), y los candidatos a concejales Elizabeth Villalba, Gastón Reggiani, Pedro Olivera, Marcerano Mariana, Atilio Ubieta y Lucas Sequeira (suplente).

También formaron parte los postulantes a consejeros escolares Flavia Salov y Víctor Palacios, además de colaboradores cercanos como Darío, Narciso y Cristina, que acompañaron la organización del acto.

La inauguración en San Bernardo fue presentada como un paso clave en la estrategia local de La Libertad Avanza, con un mensaje claro: sumar presencia en el distrito y fortalecer la campaña en la Quinta Sección Electoral.

