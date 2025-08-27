27 de agosto de 2025

Defensoría del Pueblo confirmó en Radio Noticias cambios en boletas

2 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la Defensoría del Pueblo confirmó que la Justicia bonaerense habilitó más fotos en boletas para las elecciones del 7 de septiembre.

En declaraciones a Radio Noticias, la Defensoría del Pueblo bonaerense informó que la Justicia provincial resolvió suspender la limitación de dos fotografías en las boletas partidarias.

La medida, adoptada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, permite que en las elecciones del 7 de septiembre las agrupaciones políticas puedan incluir la cantidad de imágenes que consideren necesarias, siempre dentro del tercio central de la boleta y cumpliendo con los parámetros técnicos ya fijados por la Junta Electoral.

El organismo que conduce Guido Lorenzino había planteado que la resolución original carecía de justificación y podía restringir derechos vinculados a la información de los electores.

“Con esta decisión se resguardan derechos políticos esenciales y se garantiza mayor transparencia en el acceso a la información de los votantes”, explicaron desde la Defensoría durante la entrevista.

