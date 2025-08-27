Se realizó el primer tramo del «taller participativo hacia la construcción de los circuitos históricos de La Costa» y se avanza por más

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de La Costa desarrolló junto a la comunidad el «taller participativo hacia la construcción de los circuitos históricos de La Costa».

Los talleres tienen como objetivo identificar, revalorizar y poner en valor lugares, relatos y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva, contribuyendo al diseño de circuitos históricos que fortalezcan la identidad del Partido de La Costa y enriquezcan la experiencia de visitantes y residentes.

En este marco, Laura Servasi, Licenciada en Museología y desde el área de turismo local destacó en RN:

Tenemos localidades con mucha historia.

