San Bernardo: robo en un comercio de artículos de pesca

Un episodio policial se registró en San Bernardo, cuando una pareja ingresó a un comercio de artículos de pesca ubicado en la zona céntrica y sustrajo elementos del lugar.

El hecho ocurrió durante la atención habitual del local, cuando los responsables advirtieron la falta de un termo y una garrafa. Tras la denuncia, se montó un operativo con apoyo de distintas unidades policiales que recorrieron sectores estratégicos y revisaron cámaras de seguridad en avenidas y calles aledañas.

A partir del rastrillaje, el personal dio con un hombre en la intersección de Pueyrredón y Rico, quien estaría vinculado con el robo. En el procedimiento participaron móviles policiales y unidades de apoyo, que además trasladaron a testigos para aportar su declaración en sede policial.

El sospechoso fue conducido a la Comisaría de San Bernardo, mientras se continúa investigando la posible relación del hecho con otros episodios recientes en la localidad.

