27 de agosto de 2025

San Bernardo: robo en un comercio de artículos de pesca

1 hora atrás 0

Un episodio policial se registró en San Bernardo, cuando una pareja ingresó a un comercio de artículos de pesca ubicado en la zona céntrica y sustrajo elementos del lugar.

El hecho ocurrió durante la atención habitual del local, cuando los responsables advirtieron la falta de un termo y una garrafa. Tras la denuncia, se montó un operativo con apoyo de distintas unidades policiales que recorrieron sectores estratégicos y revisaron cámaras de seguridad en avenidas y calles aledañas.

A partir del rastrillaje, el personal dio con un hombre en la intersección de Pueyrredón y Rico, quien estaría vinculado con el robo. En el procedimiento participaron móviles policiales y unidades de apoyo, que además trasladaron a testigos para aportar su declaración en sede policial.

El sospechoso fue conducido a la Comisaría de San Bernardo, mientras se continúa investigando la posible relación del hecho con otros episodios recientes en la localidad.

Compartir

Más historias

bajamar

Llega la Primavera y Bajamar junto a Puesta a Punto Rock se presentan en Mar del Tuyú

2 minutos atrás 0
WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.29.37

Defensoría del Pueblo confirmó en Radio Noticias cambios en boletas

2 horas atrás 0
la costa

Se realizó el primer tramo del «taller participativo hacia la construcción de los circuitos históricos de La Costa» y se avanza por más

3 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

bajamar

Llega la Primavera y Bajamar junto a Puesta a Punto Rock se presentan en Mar del Tuyú

2 minutos atrás 0
image (32)

San Bernardo: robo en un comercio de artículos de pesca

1 hora atrás 0
WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.29.37

Defensoría del Pueblo confirmó en Radio Noticias cambios en boletas

2 horas atrás 0
la costa

Se realizó el primer tramo del «taller participativo hacia la construcción de los circuitos históricos de La Costa» y se avanza por más

3 horas atrás 0
somos parte

Los detalles de «Somos Parte» el Taller de Turismo Comunitario

8 horas atrás 0