25 de agosto de 2025

Se entregó un acompañamiento económico para deportistas de alto rendimiento del distrito

2 horas atrás 0

La Municipalidad de La Costa entregó un acompañamiento económico para deportistas de alto rendimiento.

La reunión se desarrolló con la presencia de jóvenes talentos, entrenadores y familias, quienes compartieron sus experiencias de competir en ámbitos regionales, nacionales e internacionales. La ayuda permitirá cubrir gastos de viaje, alojamiento, alimentación, inscripciones y preparación profesional, claves para sostener el rendimiento deportivo.

El secretario de Deportes, Gustavo Leiva, destacó la importancia de este acompañamiento integral:

Fue una mañana muy linda, poder escuchar a cada uno de los chicos contar lo que viven dentro del mundo deportivo, y saber que estamos ayudándolos en un momento clave para sus carreras.

Por su parte, el intendente Juan de Jesús reafirmó el compromiso del Municipio con el deporte como política pública de inclusión y desarrollo:

En el Partido de La Costa todos tienen los mismos derechos y la misma igualdad. Y eso incluye el derecho a desarrollarse plenamente en el deporte, con el apoyo del Estado para alcanzar sus sueños.

