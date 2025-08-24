Marcela González, candidata de La Libertad Avanza en La Costa, usa humor y frescura en campaña para criticar impuestos y gestión estatal.

La candidata a concejal de La Libertad Avanza, Marcela González, eligió un estilo que incomoda a los políticos de manual: nada de discursos solemnes ni spots grandilocuentes. Lo suyo es otra cosa. Maneja las redes varias veces al día, se muestra “como cualquiera”, comenta la vida cotidiana y, de paso, mete definiciones que duelen más que cualquier denuncia formal.

Su estrategia es simple: disfrazar la crítica con humor, desarmar la solemnidad y colar verdades incómodas entre chistes y escenas de campaña. “A veces parece ingenua, pero en realidad te la manda a guardar”, comenta un dirigente que la sigue de cerca.

No es casualidad que detrás esté la mano de Roxana Cavallini, que conoce de rosca y entendió rápido que González podía diferenciarse. La candidata no se preocupa por parecer “la más preparada”, sino por mostrar frescura, cercanía y, sobre todo, capacidad de conexión con un público heterogéneo que no suele consumir política tradicional.

Su tema favorito: los impuestos. Ahí no hay ironía que suavice el golpe. Entre comentarios divertidos y videos caseros, deja claro que el ahogo fiscal municipal es su bandera. Lo combina con críticas al día a día de los vecinos: calles sin bacheo, servicios desordenados y una burocracia que muchos ya naturalizan.

El resultado: un mix de entretenimiento, crítica y cercanía que incomoda a quienes siguen apostando al manual clásico de la política. Entre risas y gestos descontracturados, González logra algo difícil: que el electorado se ría, pero que también piense.

