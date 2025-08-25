El candidato de Nuevos Aires, Matías Porta, realizó el acto más convocante de la campaña en La Costa y lanza cartelería en accesos estratégicos.

En una tarde lluviosa que no frenó la convocatoria, más de un centenar de vecinos se acercaron a la sede del Automóvil Club de San Clemente para acompañar al candidato a primer concejal de Nuevos Aires, Matías Porta. El encuentro, que se convirtió en el acto político más concurrido de la campaña hasta el momento, reflejó el crecimiento de un espacio que busca dar pelea hasta el último minuto.

Durante su intervención, Porta repasó los principales logros de su gestión como presidente del Consejo Escolar de La Costa: la renovación de más de 400 calefactores, cinco obras mayores ejecutadas y otras cinco en curso, la creación de más de 200 puestos de trabajo fijos para auxiliares escolares, la coordinación de las Ferias de Ciencias provinciales 51 y 52, más de 5000 intervenciones menores de mantenimiento y la construcción de un biodigestor en la Primaria 14 de Aguas Verdes.

Entre los asistentes hubo comentarios de entusiasmo: “Se nota que Porta tiene gestión para mostrar y eso lo diferencia de otros”, dijo una vecina de Mar de Ajó. Otro vecino de San Clemente destacó: “Es la primera vez que veo un acto con tanta gente en esta campaña, y eso que llovía sin parar”.

Además, se habló de la estrategia de instalar cartelería en los accesos a las localidades, con la colocación de un cartel de dimensiones importantes en puntos estratégicos, lo que marcará presencia en todo el distrito. Para el equipo de campaña, no se trata solo de llegar al Concejo Deliberante: también está en juego que Matías García logre ingresar al Consejo Escolar y continúe con el legado de Porta en materia educativa.

Aunque las encuestas no lo ubican hoy entre los favoritos, el candidato sumó gestos de respaldo durante el fin de semana tras reunirse con dirigentes desencantados de diferentes fuerzas políticas: radicales, justicialistas y sindicalistas ligados a la docencia. En paralelo, la campaña ya gana presencia en la calle: Porta recibe pedidos de selfies en sus recorridas, mientras que en redes sociales algunos vecinos reclaman que se retiren fotos de candidatos con los que no quieren aparecer.

Con la lluvia como testigo y más de cien personas presentes, el acto de Porta demostró que Nuevos Aires apuesta a disputar espacio en el tramo final de la campaña, con un mensaje claro: la política también se construye con cercanía, gestión y territorio.

