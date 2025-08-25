25 de agosto de 2025

Costa del Este | Gustavo “Gato” Sylvestre se presentó en el ciclo Charlas de Café

3 horas atrás 0

El ciclo cultural Charlas de Café de la localidad de Costa del Este tuvo este sábado como invitado al periodista y conductor de C5N, Gustavo “Gato” Sylvestre.

El encuentro tuvo lugar en la Casa Taller de Las Gardenias 673 con entrada será libre y gratuita.

El periodista presentó su más reciente libro llamado, “Pepe Mujica. Ligero de equipaje”, un libro que recopila charlas y reflexiones con el ex presidente uruguayo.

En este marco, Gala Galarza, Directora de Prensa y Comunicación de la Municipalidad del Partido de La Costa, comentó en RN detalles de la jornada. Dale play:

