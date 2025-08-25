Costa del Este | Gustavo “Gato” Sylvestre se presentó en el ciclo Charlas de Café

El ciclo cultural Charlas de Café de la localidad de Costa del Este tuvo este sábado como invitado al periodista y conductor de C5N, Gustavo “Gato” Sylvestre.

El encuentro tuvo lugar en la Casa Taller de Las Gardenias 673 con entrada será libre y gratuita.

El periodista presentó su más reciente libro llamado, “Pepe Mujica. Ligero de equipaje”, un libro que recopila charlas y reflexiones con el ex presidente uruguayo.

En este marco, Gala Galarza, Directora de Prensa y Comunicación de la Municipalidad del Partido de La Costa, comentó en RN detalles de la jornada. Dale play:

