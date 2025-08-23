¿De qué habló Pachu Junco con Montenegro en La Costa?

Guillermo Montenegro visitó La Costa con foco en campaña y propuestas locales. Se mostró con Pachu Junco, su referente en el PRO, ¿Qué misión le dio?

El último jueves, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, regresó al Partido de La Costa en plena campaña como candidato a senador por la quinta sección electoral. La postal incluyó caminatas, charlas con vecinos y la consigna repetida de “Kirchnerismo nunca más”.

Entre los referentes locales, la atención volvió a recaer en Pachu Junco, el dirigente que carga sobre los hombros la tarea de acercar a sectores díscolos del PRO y a radicales desencantados. Sin cargos ni promesas para repartir, apuesta al “puro convencimiento” como herramienta de construcción política.

En paralelo, se destacó la presencia de Marcela González, primera candidata a concejal en la lista local. Su mensaje apunta directo al comercio: reducción de impuestos y medidas de alivio para un sector que asegura sufrir un ahogo importante en el escenario municipal actual.

La estrategia, sin embargo, no se limita a lo local. Roxana Cavallini, conductora del espacio en La Costa, fue confirmada como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, reforzando la idea de que la campaña busca proyectarse más allá de las fronteras distritales.

El objetivo de Montenegro parece claro: polarizar, nacionalizar el discurso y reducir el margen para terceras fuerzas. La incógnita es si esa jugada encontrará eco en las urnas. Como suele ocurrir en campaña, la respuesta llegará pronto: “¿será posible? En pocos días lo sabremos”.

