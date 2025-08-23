23 de agosto de 2025

General Lavalle | Aprehendieron a tres personas por cazar con perros galgos

3 horas atrás 0

El CPR General Lavalle junto al CPR de Tordillo procedió a la identificación de tres ciudadanos que se encontraban practicando caza con perros galgos.

Durante el procedimiento se constató que tenían en su poder dos cuartos de ñandú, un antílope negro sin vida, tres liebres y una mulita.

Ante la situación, los individuos fueron aprehendidos y se dio intervención a la Fiscalía en turno, iniciándose una Investigación Penal Preparatoria por infracción a la Ley de Conservación de Fauna N° 22.421.

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-08-23 at 09.52.44

Plenario obrero en Mar de Ajó: apoyo a Fuerza Patria

19 minutos atrás 0
rcp

Taller de RCP gratuito y abierto para la comunidad en Santa Teresita

12 horas atrás 0
patronal sb

San Bernardo celebra sus Fiestas Patronales

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2025-08-23 at 09.52.44

Plenario obrero en Mar de Ajó: apoyo a Fuerza Patria

19 minutos atrás 0
lavalle galgos

General Lavalle | Aprehendieron a tres personas por cazar con perros galgos

3 horas atrás 0
rcp

Taller de RCP gratuito y abierto para la comunidad en Santa Teresita

12 horas atrás 0
patronal sb

San Bernardo celebra sus Fiestas Patronales

16 horas atrás 0
image (11)

¿Qué vota la quinta sección electoral y en La Costa el 7 de septiembre?

1 día atrás 0