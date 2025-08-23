General Lavalle | Aprehendieron a tres personas por cazar con perros galgos

El CPR General Lavalle junto al CPR de Tordillo procedió a la identificación de tres ciudadanos que se encontraban practicando caza con perros galgos.

Durante el procedimiento se constató que tenían en su poder dos cuartos de ñandú, un antílope negro sin vida, tres liebres y una mulita.

Ante la situación, los individuos fueron aprehendidos y se dio intervención a la Fiscalía en turno, iniciándose una Investigación Penal Preparatoria por infracción a la Ley de Conservación de Fauna N° 22.421.

Compartir