Juan Ojeda: el docente que busca llegar al HCD

Juan Ojeda, docente de Santa Teresita y candidato por Hacemos La Costa, busca representar a los vecinos en el HCD con un proyecto vecinalista.

Juan “Juani” Ojeda, docente y vecino de Santa Teresita, lanzó oficialmente su candidatura a concejal por la lista Hacemos La Costa. En su mensaje a través de redes sociales, el candidato se mostró cercano, con un discurso que busca conectar con la vida cotidiana de los costeros.

En su publicación, señaló: “En La Costa hay una nueva fuerza que se anima a cambiar las cosas. Juani Ojeda, nacido y criado en Santa Teresita, docente y vecino como vos, se presenta como candidato a concejal por Hacemos La Costa. Creemos en un proyecto vecinalista, sin grietas ni discusiones vacías, que ponga en el centro a la gente y a las verdaderas necesidades de nuestro distrito. Vamos a cambiar la historia. Este 7 de septiembre, acompañanos con tu voto a la Lista 1012”.

La propuesta de Ojeda se centra en un enfoque vecinalista, planteando que la política local debe dejar de lado las disputas partidarias para enfocarse en los problemas concretos de la comunidad: infraestructura, educación, empleo y calidad de vida.

Su perfil lo diferencia de otros candidatos: nacido y criado en el distrito, con trayectoria como docente y la imagen de un vecino común que busca representar a la gente en el Honorable Concejo Deliberante.

Con un estilo simple y directo, Ojeda intensifica su campaña con fuerte presencia en redes sociales y un mensaje que apela al voto de confianza de quienes ven en él una alternativa distinta en el escenario político costero.

