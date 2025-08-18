18 de agosto de 2025

El Chiquimóvil de campaña ya rueda por La Costa

2 horas atrás

El candidato Chiqui Maestrello lanzó su campaña en taxi con la consigna «Votá a uno como vos». Mirá cómo arrancó el Chiquimóvil en La Costa.



El Chiquimóvil ya está en marcha en el Partido de La Costa. El candidato Chiqui Maestrello, referente del espacio «Construyendo Porvenir», decidió salir a las calles a bordo de un taxi para dar inicio a su campaña electoral.

Con la consigna «Votá a uno como vos», el dirigente costero busca acercarse a los vecinos desde un vehículo que, según explicó, representa su historia personal como trabajador del volante.

La campaña incluyó un recorrido por distintas localidades, bocinazos en las esquinas y mates compartidos en paradas de taxis. La iniciativa generó curiosidad entre automovilistas y peatones, que se encontraron con un candidato poco habitual en las rutas políticas.

Podés ver el video completo con el informe en el canal oficial de YouTube de Chiqui Maestrello haciendo clic acá.



