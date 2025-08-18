De Jesús encabezó un homenaje a San Martín con gran apoyo

En un contexto marcado por la cercanía de las elecciones legislativas, el homenaje a José de San Martín realizado en Mar de Ajó este 17 de agosto tuvo una lectura que trascendió lo ceremonial. El intendente Juan de Jesús encabezó el acto central frente al monumento El Libertador y el Mar, con un discurso que fue seguido con atención por la comunidad y por el arco político local.

A menos de tres semanas de que los costeros vayan a las urnas, la masiva participación de vecinos, instituciones educativas, culturales y sociales fue observada como una señal de respaldo a la gestión municipal. En medio de un fin de semana largo con poco movimiento turístico, la convocatoria dio volumen político y social a la figura del jefe comunal.

En su mensaje, De Jesús combinó el homenaje histórico con la actualidad política y económica. “El 17 de agosto simboliza independencia, unidad y libertad. Tenemos que decidir si seguimos el camino del ajuste y la deuda, o si apostamos al trabajo, la producción, la educación y la cultura”, señaló.

El intendente también defendió la continuidad de la obra pública en el distrito: “La obra pública es desarrollo económico, turístico y social… La vamos a sostener porque la educación es el fundamento del desarrollo de nuestras comunidades”.

El clima de aplausos y la adhesión de las instituciones participantes funcionaron como una demostración de fuerza en un escenario electoral que tendrá definiciones en pocas semanas. Para algunos analistas locales, el acto fue además una oportunidad para que el oficialismo mostrara que la gestión municipal aún conserva un fuerte anclaje en la vida comunitaria.

También se hicieron presentes dirigentes y candidatos de la oposición, que acompañaron el homenaje desde el público. Algunos se fotografiaron en el monumento y compartieron las imágenes en sus redes sociales, mientras que otros optaron por publicar historias en tiempo real, mostrando así su participación en la jornada conmemorativa.

Compartir